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Сегодня, 10:24

Владимир Соловьев о победе сборной России по футзалу над Украиной: «Они попрыгали, а мы их уделали»

Владимир Соловьев прокомментировал победу сборной России по мини-футболу над Украиной
Иван Торопцев
Корреспондент
Владимир Соловьев.
Фото Instagram

Российский журналист Владимир Соловьев прокомментировал победу сборной России над Украиной (3:2) в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.

«Я вообще люблю футбол! Большой футбол! К другим видам футбола отношусь уважительно, но чуть-чуть по-другому. Я думаю, что украинцы погубили сами себя: когда устраиваешь на трибуне такое и думаешь, что помогаешь команде, ты пытаешься обидеть футбольного бога. Наши забили потрясающий третий гол. Наверное, это лучший гол турнира! И пенальти... Валидольный матч. Хорошо то, что хорошо кончается.

Кричалки украинских фанатов? Это показывает их уровень культуры. Будут санкции против украинской команды. Обязаны быть! В таких случаях на федерацию всегда накладываются штрафы. Они попрыгали, а мы их уделали. «Кто не скачет — тот москаль»? Зато кто лучше играет в футбол, тот победил», — приводит «РБ Спорт» слова Соловьева.

Во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Украина украинские болельщики выкрикивали оскорбительные кричалки, а после окончания встречи освистали российских футболистов.

В финале 6 февраля Россия сыграет с победителем встречи Португалия — Испания.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-solov-ev-o-futzale-oni-popry-gali-a-my-ih-udelali-ukraintsy-pogubili-sami-sebya/
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