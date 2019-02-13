Сириль Абитбуль: "У "Рено" одна из лучших пар пилотов в чемпионате, если не лучшая"

Руководитель "Рено" Сириль Абитбуль считает, что у его команды в предстоящем сезоне будет сильнейшая пара пилотов. В составе "Рено" выступят Нико Хюлькенберг и Даниэль Риккьярдо.

– Думаю, что у нас одна из лучших пар в чемпионате, если не лучшая, – цитирует F1i Абитбуля. – Даниэль принесет свой победный опыт и знания. А Нико достаточно голоден до побед. Его очень недооценивают. Он быстр и решителен. Оба гонщика сильны по отдельности, они очень мотивированы и отлично дополняют друг друга. Своей энергией они заряжают всю команду. Надеюсь, наша машина позволит им раскрыть талант.