Себастьян Феттель: "Мы просто были медленными"

Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель - о выступлении на "Гран-при Австралии". Он занял четвертое место, а победил представитель "Мерседеса" Валттери Боттас.
- Я полагаю, что мы просто были медленными. У меня не было шансов в борьбе с кем-либо в конце гонки, и все свелось к тому, чтобы просто доехать до финиша, – цитирует Феттеля Autosport. – Я не уверен, что именно пошло не так. Даже без учета времени заезда на пит-стоп у остальных проблем с шинами было меньше.
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Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/55462-sebastyan-fettel-my-prosto-byli-medlennymi
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