Себастьян Феттель: "Мы просто были медленными"

Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель - о выступлении на "Гран-при Австралии". Он занял четвертое место, а победил представитель "Мерседеса" Валттери Боттас.

- Я полагаю, что мы просто были медленными. У меня не было шансов в борьбе с кем-либо в конце гонки, и все свелось к тому, чтобы просто доехать до финиша, – цитирует Феттеля Autosport. – Я не уверен, что именно пошло не так. Даже без учета времени заезда на пит-стоп у остальных проблем с шинами было меньше.

Все о "Формуле-1" - здесь.