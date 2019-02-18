Карлос Сайнс: "Не чувствую давления, находясь в шкуре Алонсо"

Пилот "Макларена" Карлос Сайнс отметил, что не испытывает давления, находясь в статусе преемника Фернандо Алонсо. Он подчеркнул, что пока команда не готова к победам.

– Никакого давления на самом деле нет, – цитирует F1Today Сайнса. – В этом году мы не боремся за титул чемпиона мира. Это не та ситуация, в которой когда-то был Фернандо. Мне не терпится бороться за победу. Но сейчас не те цели. В свои 24 года я могу это принять спокойно.

Возможно, на команду давление оказывается большее, чем на меня. Но я хочу быть частью возрождения "Макларена". Лично я не ощущаю давления, находясь в шкуре Алонсо. Фернандо – это Фернандо, а Карлос есть Карлос.

Я говорил с Алонсо после тестов, мы обменялись мнениями о машинах. Мы с ним дружим, постоянно общаемся, говорим о разных вещах.