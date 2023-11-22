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Сегодня, 16:51

Суарес — об игре Нуньеса: «Одна из лучших девяток в мире»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес высказался об игре партнера по национальной команде Дарвина Нуньеса.

24-летний форвард оформил дубль в ворота Боливии (3:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2026.

«Передо мной один из лучших игроков под 9-м номером в мире. Мы должны поддерживать его и наслаждаться его игрой. Сегодня я в другой роли, чем раньше, но я счастлив быть здесь, помогая команде», — цитирует Суареса Goal.

Нуньес с лета 2022 года выступает за «Ливерпуль». В текущем сезоне форвард провел 17 матчей за команду, забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач.

Луис Суарес
Футбол
Сборная Уругвая по футболу
Дарвин Нуньес
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