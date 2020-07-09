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Самый известный удар головой Зидана в финале ЧМ. Последний матч в карьере легенды

10:02
инцидент между полузащитником сборной Франции Зинедином Зиданом и защитником сборной Италии Марко Матерацци в финале ЧМ-2006. Фото Reuters
инцидент между полузащитником сборной Франции Зинедином Зиданом и защитником сборной Италии Марко Матерацци в финале ЧМ-2006. Фото Reuters
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14 лет назад в финале чемпионата мира-2006 произошел инцидент между полузащитником сборной Франции Зинедином Зиданом и защитником сборной Италии Марко Матерацци. Тогда итальянец спровоцировал француза, который ударил соперника головой в грудь и был удален.

Встреча завершилась победой Италии (1:1, пен. — 5:3). Это был последний матч в карьере Зидана — француз был капитаном команды и стал лучшим игроком турнира, а после окончания мундиаля он объявил о завершении карьеры игрока.

Полузащитник выступал за сборную Франции с 1994 по 2006 год, в общей сложности проведя в ее составе 108 матчей и забив 31 гол. Вместе со сборной Зидан стал чемпионом мира (1998) и чемпионом Европы (2000).

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