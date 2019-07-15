Ивица Олич: "В Москве можно проводить чемпионат Европы"

Бывший нападающий ЦСКА и действующий тренер сборной Хорватии Ивица Олич в интервью "СЭ" рассказал о серебряном походе "шашечных" на ЧМ-2018, о матче с россиянами и о фанатах в аэропорту.

– Далич написал книгу о чемпионате мира – "Россия нашей мечты". Вы участвовали в ее написании?

– Он говорил мне, что собирается написать книгу. Окончательно решил, когда увидел, как нас встречали в Загребе. Сказал, что нужно увековечить детали, чтобы через 10-20 лет люди знали о происходившем тем летом. Златко несколько раз созванивался со мной, расспрашивал меня о многом.

– О чем, например?

– Я уехал из России в 2007 году. И после этого в Москве не бывал, только в других российских городах с разными клубами. Когда узнал наше расписание, расстроился: на групповом этапе нам предстояли игры в Ростове, Калининграде и Нижнем Новгороде, в 1/8 финала – либо в Казани, либо в Нижнем, в 1/4 – либо в Сочи, либо в Нижнем. Я подумал: "Чтобы мне вернуться в Москву, нам надо дойти до полуфинала". Я очень хотел снова посмотреть город, в котором провел много времени. Златко так и написал в книге: "Олич знает Москву, как родную страну". И мы все-таки вышли в полуфинал, а затем и в финале сыграли в Москве! Для меня Россия – удачная страна. Как игрок я здесь выиграл Кубок УЕФА, выиграл три чемпионата России, как тренер – стал финалистом чемпионата мира.

– Как изменилась Москва за эти годы?

– Стало очень много красивых стадионов! Когда я играл, из новых арен был только "Локомотив", а сейчас – ЦСКА, "Динамо", "Спартак", "Лужники"! Даже не знаешь, какой лучше.

– Скоро еще на Восточной улице будет новый стадион.

– Да? Еще один?! Ха-ха! Можно будет чемпионат Европы проводить только в Москве! (Гоша Чернов)

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