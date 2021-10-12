Колонка Дмитрия Егорова.

Помните вылет с Евро-2016?! Тогда после унизительного проигрыша Уэльсу Кокорин с Мамаевым поехали тусоваться в Монако, а Леонид Слуцкий дал интервью с двумя историческими фразами: «Россия — нефутбольная страна» и «Мы все — г**но». Те цитаты подвели черту и позволили новому поколению успокоиться: «Да, мы — слабые», «Да, мы — дерьмо», «Да, от нас не ждут ничего, кроме провала». Итог вы знаете: четвертьфинал ЧМ и серия матчей, когда и везло уникально, и от матча к матчу получалось все лучше и лучше.

Есть подозрение, будто подобная психологическая трансформация произошла с нынешней сборной в Мариборе. Тошнотворная игра со Словакией — за которую, несмотря на победу, оправдывался даже Карпин — вернула нас на место: «Да, мы все еще г**но», «Да, у нас нет половины состава», «Да, мы — самое слабое поколение». И вот на фоне таких разговоров сборная выходит на решающий матч квалификации ЧМ не зажатой, а раскрепощенной, даже какой-то уверенной в своих вроде бы отсутствующих способностях.

Мы знаем свое место — и кайфуем. Хочешь выход из обороны через мелкий пас? Держи! Пятка Миранчука с выводом Фомина на удар с 11 метров? Пожалуйста! Капитан Сутормин, обыгрывающий трех в чужой штрафной? Не остановить! Дивеев, толком не радующийся голу за сборную? Вот он! И Джикия, забивающий через себя Облаку?! На, лови! Причем такие моменты возникали весь матч — и если бы не словенский огород и не мандраж, ставший побочной реакцией второго гола, то сборная России вполне могла забить пять и не пропустить вовсе ничего, потому что Словения ничего и не создавала.

И если сейчас вам на глаза попадется эксперт из недавно закончивших, который расскажет, что в Мариборе играло самое слабое поколение, которое позорно отбивалось от мертвых словенцев, то такого товарища можно смело слать к черту.

Почему? Да все просто — наши лучшие здесь проигрывали. Это и сборная Хиддинка с Аршавиным, Жирковым, Павлюченко, Кержаковым, Билялетдиновым и Быстровым. Это и Романцев с Титовым, Карпиным и Мостовым. Так что принижать и осмеивать победу сборной Карпина — не просто несправедливо, но и как-то невежественно. Ведь вчера Валера не выстрадал какой-то там эфемерный успех типа домашней ничьей с Хорватией, а дал конкретный результат: взял 13 очков в пяти матчах, обеспечил стыки и уже может сыграть с хорватами вничью, чтобы попасть на ЧМ-2022 с первого места, если обыграет Кипр.

Сможет ли сборная Карпина выйти в финальную часть чемпионата мира? Букмекерская компания БЕТСИТИ оценивает шансы команды занять первое место в группе коэффициентом 2.12, это около 44% вероятности. На победу Хорватии предлагают коэффициент 1.47 или 56% вероятности. Делайте ставки и получите до 1500 рублей просто за регистрацию в мобильном приложении БЕТСИТИ.

Причем вполне реальным был сценарий, при котором наша безнадежная и бездарная сборная России выходила бы на ЧМ чуть ли не сегодня. Все, кто видел матч Хорватии со Словакией, знают, что при счете 1:2 словаки создали не меньше, чем за весь матч с Россией. Мяч катался по линии ворот хорват, которые все же умудрились не пропустить, сменили потенциальные 1:4 на 2:2 и даже чуть не выиграли в концовке. Впрочем, это не отменяет факта, что нынешняя Хорватия — команда исключительно средняя, которую можно обыгрывать, не говоря уж о необходимости сыграть хотя бы вничью.

Ну а Словакия, конечно, «главная» по везению на этом отборе. Спасибо братьям-славянам. Но благодарность также и Артему Дзюбе. Не зря он отказался от сборной, чтобы своей плохой формой не мешать побеждать. В итоге, видите же, его решение помогло Карпину одержать две победы. И теперь уж можно быть уверенным, что сильный Дзюба дома — счастливая примета для слабой сборной, которую никогда не сравнят с дерьмом, если она будет биться как на этом некогда несчастливом огороде в Мариборе.