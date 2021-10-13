Мы задали вопросы Карпину. Он ответил на них в Мариборе

Теперь все стало понятнее.

Перед матчем со Словенией за сборную России было страшно. Качество игры, которое карпинский взвод показал в прошлую пятницу, уничтожало любой оптимизм.

И четыре вопроса, заданные мной Валерию Георгиевичу, не исчерпывали непонятное. Их, на самом деле, было гораздо больше. Радует, что на часть заданных перед игрой вопросов ответы мы все-таки получили.

Вопрос первый: зачем вообще включать такой ультрапрессинг?

Видимо, вопрос был правильный, ведь Карпин перестал использовать ультрапрессинг (или гегенпрессинг) и перешел на адаптивный. Что это значит?

Адаптивный прессинг — составляющая игровой аритмии. Это когда команда чередует высокий, средний и низкий блок во время начала атак соперника, и что важно — осознанно. Изменение построения обязательно, чтобы давать игрокам паузы и заставлять соперника подстраиваться под изменение стиля. Это бывает непросто.

Конечно, Россия не всегда умышленно меняла тактику, но все-таки часть переключений случалась запланированно, что позволило футболистам до конца сохранить свежесть и шансы в контратаках. Кажется, с этим вопросом я точно угадал. Адаптивность для нынешней сборной — точно лучше, чем радикальная агрессия. И Карпин с этим, судя по матчу, согласился.

Вопрос второй: почему в игру, настроенную под активный прессинг, выходит Александр Ерохин?

Один из главных вопросов к Карпину, который после Словакии, возможно, провел переоценку возможностей Ерохина и сделал выводы. При этом в наличии был Фомин, привыкший в «Динамо» к высокому прессингу.

В итоге Даниил вышел в старте, сделал голевой пас и оказался лучшим игроком матча по версии InStat. Фомин круче всех в команде пасовал (87% точных передач), сделал две ключевые передачи и три — острые. Основную часть передач Даниил сделал вперед, и это подтверждает тезис, что для Карпина динамовец — лучшая опция в центр полузащиты (ниже объясню почему). Кстати, Ерохин в итоге вышел только на 86-й минуте. Так что приоритеты расставлены.

Вопрос третий: почему Карпин не использует клубные связки?

А вот этот вопрос Карпин разбил в щепки. Стартовый состав на Словению, в который внедрились всего три изменения, ни на сантиметр не продвинулся в сторону использования клубных связок, но показал качественный футбол. Получается, Карпин знал, на что шел, и отказывался от устойчивых наработок не случайно. Во всяком случае в Мариборе не казалось, что сборной не хватает сыгранности. Наоборот, комбинации на третьего и стандарты получались. И это было неожиданно и эффективно.

Вопрос четвёртый: почему игроки в сборной не выдерживают интенсивность игры?

Пожалуй, загадкой уровня существования лохнесского чудовища стало влияние полного исключения сахара из рациона футболистов. С одной стороны, в Мариборе сборная физически выглядела нормально. С другой, многие диетологи все-таки подтверждают, что ограничение сахара — мера индивидуальная и подойдёт точно не каждому футболисту. Кому-то даже навредит. Поэтому влияние изменившегося рациона сборников еще оценим. Впрочем, о вопросах — все. Теперь о самом Карпине.

На одной из первых пресс-конференций на новой должности Валерий Георгиевич сказал, что при нем Россия заиграет в смелый футбол. И это правда. Наша команда не упрощает игру и старается искать, а не только противодействовать, но это не все. Видно, что Карпин, в отличие от Черчесова, пытается привить «автоматическое мышление». Когда нет большого количества наигранных комбинаций, но за счёт мысли команда удачно взаимодействует. Поэтому в такой футбол максимально здорово ворвался именно Фомин. Человек с необычными для России созидательными чертами. И, кстати, по той же причине Карпин отказывается от клубных связок: просто главный тренер сборной не хочет ездить на наработанном другими — он создает свое.

У Черчесова было совершенно иначе. Футболисты редко поднимали головы, поскольку участвовали в наигранных розыгрышах. Думаю, многие помнят, что у Черчесова порой проходили идеальные атаки, где каждый был функцией, а не отдельным мозгом.

И, надо сказать, со стороны Карпина смело продолжать вектор сложной игры, когда перед ним стоит большая практическая задача с выходом на ЧМ-2022 в Катаре. Но он все равно продолжает, и это вызывает уважение. Тем более что результат от этого, на удивление, совершенно не страдает.

Возможно, поэтому игроки к Карпину относятся прекрасно: поют «Валера-Валера — любовь, надежда и вера» в раздевалке, тепло отзываются в интервью и согласились быть капитанами по очереди. Думаю, потому что знают: Карпин — истинный капитан этой команды. Вот только на поле не выходит.

Зато на вопросы пока отвечает очень уверенно. Во всяком случае на три из четырех лично я ответы получил.