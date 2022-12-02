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2 декабря, 20:35

Гана ждала мести 12 лет и довела Суареса до слез. Уругвай вылетает с ЧМ

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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2 декабря. Гана — Уругвай — 0:2. Луис Суарес.
Фото AFP
«Селесте» не спасла даже победа.
Чемпионат мира. Группа H
02 дек, 18:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Гана
0:2
Уругвай

Когда после жеребьевки финального турнира стал известен состав групп, главная интрига в квартете Н была очевидна: первая с ЧМ-2010 встреча в официальном матче Ганы и Уругвая. Там случился один из самых знаменитых моментов в истории чемпионатов мира: концовка дополнительного времени, счет 1:1, атака Ганы, нападающий уругвайцев Луис Суарес выбивает мяч рукой из пустых ворот, 11-метровый и красная карточка, но нападающий африканцев Асамоа Гьян не забивает — его удар приходится в перекладину. А в послематчевой серии пенальти деморализованные ганцы проиграли без шансов.

Луис Суарес (третий справа) выбивает летящий мяч рукой. «Вся Африка ненавидит Суареса, хотим ему отомстить». 12 лет назад Гана и Уругвай сыграли один из величайших матчей в истории ЧМ

Эпизод, конечно, знаменитый, но, в принципе, Суарес не совершил ничего предосудительного — он сделал все для победы команды, и так на его месте поступил бы каждый. В конце концов, это не воскресный футбол во дворе, а четвертьфинал чемпионата мира. А главное, это не «рука Бога» Диего Марадоны на ЧМ-1986 или эпизод с рукой Тьерри Анри в матче Франции и Ирландии — нарушение правил было зафиксировано, Уругвай наказан 11-метровым, а сам Суарес был удален с поля. Все честно. А то, что Гана не забила пенальти, а потом развалилась в послематчевой серии, — это уже ее проблемы.

Но в Гане считают иначе. Когда в 2011-м команды играли товарищеский матч на «Уэмбли», болельщики «Черных звезд» демонстрировали на трибунах плакаты с надписями «Мы знаем, где ты живешь, Луис Суарес», и в этом явно чувствовалась завуалированная угроза (уругваец тогда как раз выступал в Англии за «Ливерпуль»). И за 12 лет ярость не утихла. Добавил огня и сам Суарес, который уже сейчас, разговаривая с журналистами, отказался извиняться за тот момент:

«Я не буду извиняться за это. Да, я сыграл рукой, но это футболист сборной Ганы не реализовал пенальти, а не я. Мне стоило бы принести извинения, если бы я нанес кому-то травму. Нельзя жить прошлым».

И крайне символично, что жаждавшая 12 лет мести Гана вместо этого словила флешбэк из 2010-го. Снова незабитый пенальти, а потом впадение в коллективный ступор, развал и крах всех надежд.

Гана&nbsp;&mdash; Уругвай. Гана — Уругвай: судьи Зайдель и Зиберт ошиблись. Почему назначен пенальти?

Причем изначально казалось, что привезший этот 11-метровый голкипер уругвайцев Серхио Рочет (сначала плохо отбил дальний удар Андре Айю, а потом сбил Мохамеда Кудуса) ведет себя максимально глупо. Какой смысл три минуты ходить за судьей и гундеть, что фола не было и он никого не трогал, если рефери уже посмотрел повтор и не изменит решения? Это касалось не только Рочета, но и остальных уругвайцев. Думалось, это пустая трата времени и нервной энергии. Но все вышло наоборот: игравший в том матче 12 лет назад Айю перегорел и не забил.

Примечательно, что в обеих голевых атаках Уругвая поучаствовал Суарес. По сути, у него два ассиста, хотя в случае с первым мячом и добиванием Джорджина Де Арраскаэты ему его и не засчитают (в хоккее, кстати, после шайб с добивания передачи все равно учитываются). Комбинация на второй гол и вовсе шедевральна, а началась она с фирменного уругвайского прессинга.

Правда, эти 2:0 вышибали с чемпионата мира Гану, но еще ничего не гарантировали Уругваю. Потому что если в параллельном матче Корея с любым счетом побеждала Португалию, то в 1/8 финала выходили как раз азиаты — если не из-за лучшей разности, то по причине большего количества забитых мячей.

Однако добивать соперника Уругвай не спешил. Хотя на протяжении большей части второго тайма его выпады были острее, чем хаотично-спорадические наскоки Ганы. В одном из моментов «Селесте» даже претендовали на пенальти после падения Дарвина Нуньеса, однако рефери Клаус Зиберт после долгого просмотра повтора решил, что Дэниэл Амарти сыграл в мяч.

Минут за 15 до конца Уругвай окончательно бросил играть, главный тренер Диего Алонсо постепенно убирал с поля всю группу атаки... На этом чемпионате мира такая тактика работала: Польша в игре с Аргентиной ждала и надеялась, что Мексика в параллельной встрече больше не забьет. Так и вышло. Но здесь Корея забила уже в добавленное время своего матча и выиграла — 2:1.

В итоге это привело к совершенно безумной концовке, где забить стремились обе команды, поскольку Гану при таком раскладе устраивала ничья, и она в свою очередь яростно пыталась сравнять счет. В компенсированное время моментов было больше, чем за регулярные 45 минут.

Сон Хын Мин в&nbsp;матче ЧМ-2022 Корея&nbsp;&mdash; Португалия. Еще одно чудо в Катаре. Волшебник Сон Хын Мин вывел Корею в плей-офф, а Роналду «привез» гол в свои ворота

После финального свистка Суарес, накрывшись футболкой, рыдал на скамейке запасных, другие уругвайцы пытались разобраться с немецкой бригадой судей, в первую очередь с Зибертом. Если вспомнить «левый» пенальти во встрече с Португалией, который в итоге все и решил в этой группе, можно и правда подумать о заговоре.

Но если ты на протяжении двух матчей показываешь почти полную импотенцию в атаке (например, 0,59 xG с Кореей), а потом, когда надо добить разваливающегося соперника, не делаешь этого и просто ждешь, когда все закончится, — за такое иногда бывает расплата. Хотя та же Польша была намного более трусливой и тоскливой.

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Основные источники исследования

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25%

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19%

2.45
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22%

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Аргентина 2
Австралия 1
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