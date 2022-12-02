Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Судейство

Сегодня, 19:18

Гана — Уругвай: судьи Зайдель и Зиберт ошиблись. Почему назначен пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Гана — Уругвай.
Фото Reuters

На 16-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Гана — Уругвай ошиблись первый ассистент Ян Зайдель и арбитр Даниэль Зиберт. Немцы зафиксировали положение «вне игры» у Андре Айю, который на самом деле не зашел за линию офсайда: ближе к линии ворот уругвайцев была стопа Матиаса Оливеры.

Гана — Уругвай. Фото Скриншот трансляции

В результате судья тоже ошибочно не наказал вратаря Серхио Рочета 11-метровым ударом. Есть сомнения, что Зиберт вообще мог правильно оценить действия голкипера, даже если бы Зайдель не дал сигнал об офсайде. Настолько далеко оказался рефери от того места, где Рочет сбил ганца Мохаммеда Кудуса.

Гана — Уругвай. Фото Скриншот трансляции

На помощь коллегам пришли видеоассистенты. Офсайд-ВАР (ОВАР) Чиро Карбоне получил сигнал системы полуавтоматического определения офсайда и передал ВАР Бастиану Данкерту, что Айю не находился в положении «вне игры».

Гана — Уругвай. Фото Скриншот трансляции

А затем уже Данкерт оценил игру Рочета и пригласил арбитра к монитору, чтобы тот сам увидел нарушение правил.

Гана — Уругвай. Фото Скриншот трансляции

В итоге общими усилиями бригада вынесла правильный вердикт — был назначен пенальти. При его выполнении Рочет не нарушил процедуру, он до удара не вышел вперед за линию ворот.

Гана — Уругвай. Фото Скриншот трансляции

Для назначения повторного 11-метрового удара не возникло оснований.

ЧМ&nbsp;2022, матчи 2&nbsp;декабря. ЧМ 2022: Гана не забила пенальти, Уругвай ведет 2:0. Кто выйдет в плей-офф с Португалией? Онлайн-трансляция 2 декабря
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Уругвая по футболу
7
0
Читайте также
Дэвис и Смолкин заявили о пропуске чемпионата России. И ответили на вопрос о смене гражданства
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
Собянин сообщил о посещении линии обороны в зоне СВО
Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией
Представитель Кремля Песков назвал неприемлемыми условия Байдена для переговоров с Путиным
Как в России спасают животных
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Эмоции игроков и болельщиков сборной Кореи после выхода команды в 1/8 финала ЧМ-2022
ЧМ-2022, итоговая турнирная таблица группы H: Португалия и Корея вышли в плей-офф
ЧМ 2022: Корея вырвала победу у Португалии и обошла Уругвай в споре за плей-офф. Онлайн-трансляция 2 декабря
Стали известны 15 участников 1/8 финала чемпионата мира в Катаре
Уругвай обыграл Гану, но не смог выйти в плей-офф ЧМ-2022
Корея в компенсированное время победила Португалию в матче ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трент — о критике в свой адрес: «Люди просто смотрят игру и видят, что хотят видеть»

Кейлор Навас: «Настоящий фанат футбола — это тот, кто поддерживает в трудные минуты. Но наша культура боления не такая»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости