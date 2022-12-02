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2 декабря, 20:25

Еще одно чудо в Катаре. Волшебник Сон Хын Мин вывел Корею в плей-офф, а Роналду привез гол в свои ворота

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Сон Хын Мин в матче ЧМ-2022 Корея — Португалия.
Фото Reuters
Эмоции футболистов сборной Кореи после победы над Португалией в матче ЧМ-2022.
Фото AFP
Сон Хын Мин.
Фото AFP
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.
Фото AFP
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Португалия осталась на первом месте, избежав, скорее всего, в плей-офф встречи с Бразилией, а вместе с ней из группы вышла Корея.
Чемпионат мира. Группа H
02 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Корея
2:1
Португалия

Все досрочно гарантировавшие себе место в плей-офф команды в заключительном туре устроили ротацию состава. Что объяснимо, так как на вылет придется играть через два дня на третий, и главный тренер аргентинцев Лионель Скалони уже назвал такое расписание безумием. Так что прагматик Фернанду Сантуш при практически гарантированном первом месте тоже дал паузу группе лидеров во главе с Бруну Фернандешем и Бернарду Силвой.

ЧМ&nbsp;2022, матчи 2&nbsp;декабря. ЧМ 2022: Корея вырвала победу у Португалии и обошла Уругвай в споре за плей-офф. Онлайн-трансляция 2 декабря

Зато Криштиану Роналду, накануне написавший о задаче стать первым в группе, появился в старте, и как раз это было ожидаемо. Самолюбие и желание играть всегда и везде никуда не делись. Тем более до разрыва контракта с «МЮ» Криш выходил на поле нечасто и скорее нуждался в практике, чем в отдыхе. А как ему нужен гол, который позволит обойти великого Эйсебио и стать самым результативным португальцем на мировых чемпионатах, мы видели по истории с переписанным на Фернандеша мячом в ворота Уругвая.

Так как Роналду пытался успевать везде, именно он стал невольным виновником пропущенного гола. Согнулся при подаче углового, и мяч от его спины отлетел на ногу Ким Ен Гвона. И ведь не скажешь, что это стало совсем уж случайностью. До этого корейцы тоже забили после стандарта Сон Хын Мина, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. Но, естественно, в целом инициатива была у Португалии.

Сон Хын Мин. Фото AFP
Сон Хын Мин.
Фото AFP

А ее быстрый гол можно занести в футбольные учебники. Впрочем, такая классика — от длинного паса Пепе под включение по флангу Диогу Далота до идеальной игры на опережение от Рикарду Орты — там точно присутствует. У Роналду же мяч в ворота упорно не шел. Два его удара остановил голкипер. Еще один — с добивания после атаки Витиньи — пришелся мимо ворот.

2&nbsp;декабря. Гана&nbsp;&mdash; Уругвай&nbsp;&mdash; 0:2. Луис Суарес. Гана ждала мести 12 лет и довела Суареса до слез. Уругвай вылетает с ЧМ

В итоге португальская «семерка» покинула поле без гола, но с результативной ошибкой. И случилось это в тот момент, когда Сантушу нужно было больше думать об оборонительной работе. Естественно, не закрываясь на своей половине поля, а учитывая легко читавшуюся активность Кореи, которую устраивала только победа. И очень показательным получился эпизод, когда опасный удар из пределов штрафной накрыл дебютировавший на мундиале 19-летний Антониу Силва.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш. Фото AFP
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.
Фото AFP

Нельзя, впрочем, утверждать, что португальской обороне пришлось сильно напрягаться. Наоборот, за счет свежих игроков атаки в лице Андре Силвы и Рафаэла Леау они довольно уверенно отодвигали соперника от своей штрафной, а агрессивный прессинг не позволял корейцам быстро выходить из обороны. По большому счету «Красным дьяволам» и вспомнить было нечего, кроме как безуспешных просьб назначить пенальти за попадание мяча в руку.

Но если в составе команды есть гений — она может найти выход даже из кажущейся безнадежной ситуации. И этим гением в пятницу был не Криштиану, а Сон Хын Мин. В компенсированное время он вроде бы оказался в безнадежной ситуации, но разве для мастера попасть в окружение трех защитников проблема? Издевательский пас между ногами португальского игрока, и открывшийся на линии офсайда Хван Хи Чхан свел Страну утренней свежести с ума.

Эмоции футболистов сборной Кореи после победы над Португалией в матче ЧМ-2022. Фото AFP
Эмоции футболистов сборной Кореи после победы над Португалией в матче ЧМ-2022. Фото AFP
Фото AFP

Добавивший восемь минут арбитр матча Гана — Уругвай заставил затаить дыхание. Корейцы наблюдали за концовкой той игры собравшись в кружок в центре поля. А тренирующий их и отбывавший дисквалификацию португалец Паулу Бенту в одиночестве стоял под трибунами. Они видели сейвы африканского вратаря, промах нуждавшихся всего в одном точном ударе уругвайцев с нескольких метров и пустились в пляс после долгожданного финального свистка. Вслед за Японией в плей-офф еще один представитель Азии. Все, как в 2002-м?

Португалец Криштиану Роналду не&nbsp;может забить в&nbsp;Катаре с&nbsp;игры.

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