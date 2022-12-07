Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:30

Браво, Фернанду Сантуш! Ведь Рамуш не сам себя выпустил вместо Криштану Роналду

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
6 декабря. Португалия — Швейцария — 6:1. Фернанду Сантуш, Гонсалу Рамуш, Пепе и Криштиану Роналду.
Фото Reuters
6 декабря. Португалия — Швейцария — 6:1. Гонсалу Рамуш сделал хет-трик.
Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
1/3
Игорь Рабинер — о переводе в запас главной звезды португальцев.
Чемпионат мира. 1/8 финала
06 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
6:1
Швейцария

69-летний тренер, чемпион Европы-2016, не побоялся вывести из стартового состава Криштиану Роналду (и не важно, из-за неубедительной игры в групповом турнире или стремной реакции на замену с Кореей) и поставить на его место 21-летнего Гонсалу Рамуша. Он получил от центрфорварда «Бенфики» хет-трик, а от команды — 5:1 к 67-й минуте. Первый хет-трик в плей-офф ЧМ с 1990 года!

Португалия без Криштиану, но с Гонсалу превратила крепкую Швейцарию, пропустившую только один гол от Бразилии, в Корею образца матча с той же Бразилией! По счету — даже больше.

6&nbsp;декабря. Португалия&nbsp;&mdash; Швейцария&nbsp;&mdash; 6:1. Гонсалу Рамуш сделал хет-трик. Какой Роналду? Рамуш — новый кумир Португалии! Криштиану остался в запасе, а у молодой звезды — хет-трик

По группе казалось, что это равная или почти равная пара. Но главный шаг главного тренера изменил все. В СССР тренерам на чемпионаты мира и Европы звонили из отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС и категорически запрещали выпускать кого-то другого, допустим, вместо Льва Яшина на ЧМ-62, когда Лев Иванович был не в лучшей форме. А потом, когда что-то шло не так, того же Яшина и приказывали сделать крайним.

Будь в португальском или мировом футболе свой ЦК, Сантуш даже подумать не мог бы о такой замене. А ведь есть всемогущие, казалось, спонсоры и т.д. Как это — Криштиану не играет?!

В любом случае от Сантуша требовалось большое мужество, чтобы принять такое решение. И не обращать внимания на тех, кто, очень вероятно, убеждал его, что такого делать нельзя. У тренера, который привел Португалию к титулу чемпиона Европы, оказалось для этого достаточно авторитета и, извините, яиц.

И во втором тайме стадион «Лусаил» (точнее, его португальская часть) еще даже до третьего гола Рамуша принялся скандировать: «Рамуш! Рамуш!». Почему — только ли из-за поддержки нового бомбардира, решайте сами.

6 декабря. Португалия — Швейцария — 6:1. Гонсалу Рамуш сделал хет-трик. Фото Reuters
6 декабря. Португалия — Швейцария — 6:1. Гонсалу Рамуш сделал хет-трик. Фото Reuters
Фото Reuters

А надо ведь кричать еще и «Сантуш!». Потому что Рамуш не сам себя поставил в стартовый состав.

Я ждал, выпустил ли Сантуш Криштиану на замену. Неизвестно, что в такой ситуации лучше. Главное — не выпускать звезду в самом конце, на 90-й, 85-й, в добавленное. Это в таких обстоятельствах было бы унижением.

Криштиану, не забивший пока ни одного мяча в плей-офф четырех ЧМ, вышел на 73-й. Это хоть какое-то время. Это реальная возможность забить, когда соперник деморализован.

Роналду забил. Но из километрового офсайда. Наверное, португальцам стоило бы стремиться заработать пенальти — это сейчас самый верный способ дать Криштиану забить в плей-офф.

Фернанду Сантуш своим радикальным решением, поразившим футбольный мир, разом превратил Португалию в боеспособную команду, способную пройти очень далеко. До матча со Швейцарией я не верил в это абсолютно. Теперь не вижу в этом ничего невозможного.

Но на это будет еще больше шансов, если Криштиану Роналду примет новую роль и будет вкладываться в нее по максимуму. Суперзвезда ведь еще кое-что может. Просто он должен быть к этому морально готов. И не обижаться самому, а обижать соперников.

Даже Рафаэл Леау, вышедший на 87-й, успел забить красивейший шестой. Даже Пепе в 39 лет забил второй по старости гол в истории ЧМ после Роже Милла. Ворота Швейцарии в этот вечер были распахнуты.

Но гораздо важнее, чтобы Роналду забил первый или второй Марокко, а не шестой или седьмой Швейцарии.

А еще важнее, чтобы они не обсуждали, кто забил, как было после матча с Уругваем. Португалия забила!

...После матча Криштиану первым пошел к болельщикам, помахал им — и, не дожидаясь команды и не оглядываясь, пошел в раздевалку.

Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Остальные, поздравив друг друга и утешив соперников, идут к трибуне и долго будут с ними праздновать победу.

Без Роналду, который даже не оглянулся.

Символичная история. Криштиану — суперзвезда, но не часть команды. Капитан, не считающий себя обязанным делить радость с партнерами, если он не имел к обеспечению победы прямого отношения.

Португалия с минимумом Роналду — претендент на золото. А с максимумом — может вылететь от Марокко.

Лионель Месси, Криштиану Роналду и&nbsp;Луис Энрике. Первый гол Месси в плей-офф, феерия Португалии без Роналду, новый вылет Испании по пенальти: события 1/8 финала ЧМ-2022
Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Гонсалу Рамуш
Фернанду Сантуш
24
50
Читайте также
Норвежские лыжники уже соскучились по россиянам. Нас вернут на международные старты?
Кокорин о Зареме Салиховой: «Может она видела нас в Монако, и мы там чем-то ее обидели?»
Захарова отреагировала на слова премьера Эстонии о беженцах с Украины
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Стрелявшего по полицейским в Новошахтинске задержали
Какие нормативы ГТО
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Семшов: «Гризманн на поле делает феноменальный объем работы»
Газзаев: «Все видели, что самая яркая игра Португалии прошла без Роналду»
Билялетдинов: «Испания и в России на чемпионате мира мучилась»
Семшов: «Все сказанное Роналду об «МЮ» отражается сейчас и на его положении в сборной Португалии»
Испанский журналист об отсутствии Мбаппе на тренировке Франции: «Ничего тревожного — он работал в тренажерном зале»
Газзаев о вылете сборной Испании с ЧМ-2022: «Она не сделала выводов из прошлого чемпионата мира»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Какой Роналду? Рамуш — новый кумир Португалии! Криштиану остался в запасе, а у молодой звезды — хет-трик

Первый гол Месси в плей-офф, феерия Португалии без Роналду, новый вылет Испании по пенальти: события 1/8 финала ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости