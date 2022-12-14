Журналист L'Equipe: «Марокко может обыграть Францию, но наши нападающие намного лучше»

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер поделился с «СЭ» ожиданиями от полуфинала чемпионата мира в Катаре между сборными Франции и Марокко.

«Конечно, Марокко может выйти в финал! Было бы глупо думать иначе, когда марокканцы уже выбили с чемпионата мира Бельгию, Испанию и Португалию, пропустив всего один гол, и то, это был автогол их защитника Агерда! У Марокко лучшая оборона на этом чемпионате мира, лучше, чем у Франции, но наши нападающие намного лучше. Поэтому мы сохраняем рациональный оптимизм», — сказал Леклер «СЭ».

Сегодня, 14 декабря, сборная Франции сыграет с Марокко за выход в финал чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22.00 по мск.