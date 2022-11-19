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Жулин — о выступлениях российских фигуристов в Катаре: «Нужно показывать, что нас оклеветали!»

Жулин высказался о возможном проведении выступлений российских спортсменов в Дохе во время ЧМ-2022
Микеле Антонов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном проведении выступлений российских спортсменов в Дохе во время ЧМ-2022 в Катаре.

«Нужны ли сейчас выступления российских фигуристов в Катаре? Почему же не нужно! Надо всеми силами пытаться налаживать отношения и показывать, что мы совершенно потрясающая страна, нас целиком и полностью оклеветали! Выступят ли Синицина и Кацалапов? Мне неизвестно. Я бы очень этого хотел», — сказал Жулин «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация о возможном проведении выступлений российских фигуристов на фан-зонах во время чемпионата мира в Катаре.

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