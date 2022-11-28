Защитник Уэльса Дэвис не согласен с критикой в адрес Гарета Бэйла и Аарона Рэмзи

Защитник сборной Уэльса Бен Дэвис отреагировал на критику в адрес нападающего команды Гарета Бэйла и полузащитника Аарона Рэмзи.

«Они показали свои качества, и, честно говоря, я не думаю, что мы были бы здесь без них. Мы должны поверить в них и в то, что они смогут сделать это для нас еще раз. Критиковать их каким-либо образом, вероятно, очень несправедливо. Это было очень эмоциональное время не только для нас, но и для всех, кто имеет отношение к валлийскому футболу. После игры нелегко сразу выразить эти эмоции и слова. Но они — часть нашей команды, и мы хотим показать хорошую игру», — приводит Mirror слова Дэвиса.

Сборная Уэльса набрала одно очко в первых двух матчах и занимает последнее место в группе В. 29 ноября команда встретится с Англией. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.