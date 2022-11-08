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8 ноября, 23:51

Защитник «Кристал Пэлас» Ричардс пропустит чемпионат мира-2022

Мария Гусева
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Защитник «Кристал Пэлас» Крис Ричардс объявил на своей странице в социальной сети, что не сможет сыграть за сборную США на чемпионате мира-2022.

22-летний американец сообщил, что не успеет восстановиться от травмы колена.

Ричардс перебрался в Англию из «Баварии» за 12 миллионов евро. Он сыграл в 3 матчах чемпионата Англии, после чего получил травму.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная США в групповом турнире ЧМ-2022 сыграет с Англией, Ираном и Уэльсом.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная США по футболу
ФК Кристал Пэлас
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