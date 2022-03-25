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Сегодня, 10:00

«Неееееет!» Реакция ведущих газет Италии после непопадания на ЧМ-2022

Реакция ведущих газет Италии после непопадания на ЧМ-2022
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Заголовок Tuttosport после поражения сборной Италии.

Сборная Италии в стыковом матче ЧМ-2022 уступила Северной Македонии со счетом 0:1.

После поражения национальной команды велущие итальянские газеты вышли с такими заголовками: «Вне этого мира» (La Gazzetta dello Sport), «Нееееееет» (Tuttosport), «В ад» (Corriere dello Sport).

Сборная Италии не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд. Северная Македония в финале стыкового турнира встретится с Португалией, которая победила в другой полуфинальной встрече Турцию.

Сборная Италии по футболу
Сборная Македонии по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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