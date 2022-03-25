«Неееееет!» Реакция ведущих газет Италии после непопадания на ЧМ-2022

Реакция ведущих газет Италии после непопадания на ЧМ-2022

Сборная Италии в стыковом матче ЧМ-2022 уступила Северной Македонии со счетом 0:1.

После поражения национальной команды велущие итальянские газеты вышли с такими заголовками: «Вне этого мира» (La Gazzetta dello Sport), «Нееееееет» (Tuttosport), «В ад» (Corriere dello Sport).

Сборная Италии не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд. Северная Македония в финале стыкового турнира встретится с Португалией, которая победила в другой полуфинальной встрече Турцию.