«Неееееет!» Реакция ведущих газет Италии после непопадания на ЧМ-2022
Реакция ведущих газет Италии после непопадания на ЧМ-2022
Сборная Италии в стыковом матче ЧМ-2022 уступила Северной Македонии со счетом 0:1.
После поражения национальной команды велущие итальянские газеты вышли с такими заголовками: «Вне этого мира» (La Gazzetta dello Sport), «Нееееееет» (Tuttosport), «В ад» (Corriere dello Sport).
Сборная Италии не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд. Северная Македония в финале стыкового турнира встретится с Португалией, которая победила в другой полуфинальной встрече Турцию.
Friday's Italian #Calcio headlines in English https://t.co/8bmGgPdAnB #Azzurri #ITAMKD #WCQ #WCQ2022 #SerieA #SerieATIM #Juventus #ACMilan #FCIM pic.twitter.com/vjuxOEV9N7— footballitalia (@footballitalia) March 25, 2022
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