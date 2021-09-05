Ярмоленко прокомментировал ничейный результат сборной Украины в матче с Францией

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Франции (1:1).

«Мы знали, что Франция будет больше владеть мячом, и нам нужно было дождаться своего шанса. С таким соперником невозможно играть в футбол, который основан на владении мячом. Все наши ребята боролись до конца. Нам нужно выиграть следующую игру, чтобы остаться в борьбе», — приводит слова Ярмоленко официальный сайт УЕФА со ссылкой на «Футбол 1».

Хозяева открыли счет — на 44-й минуте свой первый гол за национальную команду забил Николай Шапаренко. На 55-й минуте Антони Марсьяль сравнял счет.

Франция лидирует в группе D (9 очков), Украина идет третьей (5 очков).