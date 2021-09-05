Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Ярмоленко прокомментировал ничейный результат сборной Украины в матче с Францией

00:50
Теги:

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Франции (1:1).

«Мы знали, что Франция будет больше владеть мячом, и нам нужно было дождаться своего шанса. С таким соперником невозможно играть в футбол, который основан на владении мячом. Все наши ребята боролись до конца. Нам нужно выиграть следующую игру, чтобы остаться в борьбе», — приводит слова Ярмоленко официальный сайт УЕФА со ссылкой на «Футбол 1».

Хозяева открыли счет — на 44-й минуте свой первый гол за национальную команду забил Николай Шапаренко. На 55-й минуте Антони Марсьяль сравнял счет.

Франция лидирует в группе D (9 очков), Украина идет третьей (5 очков).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Дидье Дешам отметил, что он осознает силу сборной Украины
Подруга подозреваемого в насилии над девушкой в гараже: Подстроено
Видео: Чем крайне опасно нашествие блох на Сибирь
В США назвали три российских вертолета самыми опасными в мире
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
2
Офсайд