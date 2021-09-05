Украина может попасть на чемпионат мира только через стыковые матчи. На первое место в группе реальных шансов нет

Сборная Украины в пятый раз в пяти матчах сыграла вничью в группе D отборочного турнира ЧМ-2022 — теперь с Францией (1:1).

До этого украинцы поделили очки дома с казахстанцами (1:1 и 2:2) и Финляндией (1:1) и той же Францией (1:1). Таким образом, положение в квинтете сейчас выглядит так:

1. Франция — 9 очков (5 матчей, разность мячей — 6-3)

2. Финляндия — 5 (3, 4-3)

3. Украина — 5 (5, 6-6)

4. Босния — 2 (3, 3-4)

5. Казахстан — 2 (4, 3-6)

Франции осталось сыграть с Казахстаном дома и дважды с Финляндией — практически невероятно представить, что «трехцветные» могут набрать менее 6 очков в трех матчах, что позволит украинцам их обогнать. При этом даже при идеальном раскладе им самим надо будет побеждать трижды и еще надеяться, что их не обойдут финны, которые при таком варианте должны отобрать очки у Франции.

Напомним, что на ЧМ попадают победители групп, а вот вторые команды отправятся в стыковые матчи. И сейчас Украине стоит сосредоточиться за борьбу за второе место. Посмотрим календарь:

— Украина сыграет дважды с Боснией и на выезде с Финляндией;

— Финляндия сыграет дважды с Францией, дома с Украиной и на выезде с Боснией и Казахстаном;

— Босния сыграет дважды с Украиной, дважды с Казахстаном и дома с Финляндией.

Две ничьи с Казахстаном могут оставить украинцев даже без стыковых матчей. Гарантируют вторую позицию разве что три победы и 9 очков. Например, если украинцы возьмут 7 очков, однажды сыграв вничью с Боснией, то балканцы, обыграв дважды Казахстан и финнов (вполне реально), сравняются по баллам (по 12), а ключевой критерий при равенстве — не очные встречи, а разность мячей (которая пока у Украины — нулевая).