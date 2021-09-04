Вратарь сборной Украины Пятов: «Хочу, чтобы у нас вся команда больше разговаривала на украинском языке»
Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал, почему решил разговаривать на пресс-конференции на украинском языке, а не на русском.
«Это только моя инициатива, я так захотел. Я хочу, чтобы у нас вся команда больше разговаривала на украинском языке, но это личное дело каждого», — цитирует Пятова Tribuna.com.
4 сентября Украина сыграет с Францией в отборе ЧМ-2022.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1100843689-andrej-pyatov-xochu-chtoby-u-nas-vsya-komanda-bolshe-razgovarivala-na-.html
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