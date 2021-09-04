Неймар ответил на критику фанатов по поводу лишнего веса

Нападающий сборной Бразилии Неймар после матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Чили (1:0) ответил на негативные комментарии болельщиков по поводу лишнего веса. На фотографиях с матча бразилец выглядел располневшим.

«Мы играли хорошо? Нет. Мы победили? Да! А больше нас ничего не волнует! P. S. Я надел футболку размера L. У меня все в порядке с весом. В следующий раз попрошу размер М», — написал Неймар в инстаграме.

Игрок «ПСЖ» провел все 90 минут на поле в матче против Чили.