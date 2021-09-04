Неймар ответил на критику фанатов по поводу лишнего веса
Нападающий сборной Бразилии Неймар после матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Чили (1:0) ответил на негативные комментарии болельщиков по поводу лишнего веса. На фотографиях с матча бразилец выглядел располневшим.
«Мы играли хорошо? Нет. Мы победили? Да! А больше нас ничего не волнует! P. S. Я надел футболку размера L. У меня все в порядке с весом. В следующий раз попрошу размер М», — написал Неймар в инстаграме.
Игрок «ПСЖ» провел все 90 минут на поле в матче против Чили.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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