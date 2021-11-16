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«Вместе к победе». Зинченко опубликовал пост перед матчем Украины с Боснией и Герцеговиной

20:06
Сторис Александра Зинченко. Фото Instagram
Сторис Александра Зинченко. Фото Instagram
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко опубликовал пост в Instagram перед матчем отборочного раунда ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

«Вместе к победе», — написал Зинченко в сторис.

Сторис Александра Зинченко. Фото Instagram
Сторис Александра Зинченко. Фото Instagram

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится 16 ноября в 22.45 по московскому времени.

Украина занимает третье место в группе D. В активе команды девять очков. От идущей на втором месте Финляндии украинцы отстают на два очка.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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