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Источник: Бразилия получит техническое поражение из-за срыва игры с Аргентиной

19:56
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Сборная Бразилии получит техническое поражение по итогам сентябрьского матча с Аргентиной в квалификации ЧМ-2022, сообщает TNT Sports

Напомним, что 5 сентября игра между командами была остановлена всего спустя 4 минуты после начала.

Причиной стало появление на стадионе представителей Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиции. Сотрудники агентства подозревали, что аргентинские футболисты пересекли границу страны с нарушениями санитарного протокола.

Отметим, что новый матч Аргентина — Бразилия состоится 17 ноября. Начало в 02.30 по московскому времени.

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Иван Шитик все материалы автора
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