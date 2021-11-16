Источник: Бразилия получит техническое поражение из-за срыва игры с Аргентиной
19:56
Сборная Бразилии получит техническое поражение по итогам сентябрьского матча с Аргентиной в квалификации ЧМ-2022, сообщает TNT Sports
Напомним, что 5 сентября игра между командами была остановлена всего спустя 4 минуты после начала.
Причиной стало появление на стадионе представителей Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиции. Сотрудники агентства подозревали, что аргентинские футболисты пересекли границу страны с нарушениями санитарного протокола.
Отметим, что новый матч Аргентина — Бразилия состоится 17 ноября. Начало в 02.30 по московскому времени.
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