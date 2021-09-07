Бывший тренер сборной России, член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев рассказал, чего ждет от предстоящего матча против Мальты в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.

«Если бы так быстро все менялось, то тогда профессия тренера была бы никакая. Учитывая, что она на самом деле сложная, творческая и большая работа, то, конечно, двухдневные встречи с командой серьезно повлиять не могут на мастерство игроков, на их уровень взаимопонимания, интеллекта и так далее.

Я уже сказал, но повторюсь. У нас нет игроков, которые были бы заметно сильнее других, нет их. Все игроки плюс-минус, выражение может быть не очень хорошее, «две копейки разница». Различий значительных в классе между нашими игроками нет. И очень многое зависит от того, как видит предстоящую игру тренер и, что очень важно, в каком состоянии находятся игроки. А состояние, оно лабильное (скользящее. — прим. «СЭ»). На него влияет масса факторов, не только тренировка, не только игра, не только питание, но масса факторов влияет, в том числе, казалось бы, незначительных, но в итоге часто складывается так, что игроки примерно одного уровня готовности, таланта, меры, в данном моменте они находятся в разной спортивной форме. Их вклад может оказаться разный. Поэтому тренер, он, как правило, в таких случаях исходит из того, кто в каком состоянии находится», — пояснил Гаджиев в интервью РЕН ТВ.

Эксперт добавил, что члены сборной РФ проявят себя. У них есть желание отыграться и доказать, что они не случайно попали в команду.

«Я думаю, что безусловно настрой будет боевой. Знаете, мы вот не очень хорошо сыграли, неудовлетворительно сыграли на Чемпионате Европы. Те игроки, которые были на данном Чемпионате, у них безусловно присутствует желание реабилитироваться. Это безусловно. В основном все игроки хотят реабилитироваться. Это было, но мы все-равно лучше. Это первое. Второе — те ребята, которые пришли в команду, у них также есть безусловно желание доказать, что их неслучайно пригласили в сборную», — подчеркнул он.

Матч Россия — Мальта начнется в 21.45 по московскому времени 7 сентября. Трансляция на РЕН ТВ стартует в 21.35.