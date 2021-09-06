Куртуа пропустит встречу против Белоруссии из-за матча «Реала»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Чехии (3:0).

«Я особенно рад, что мы не уступили. Наша защита действительно прошла испытания. Чешская команда не облегчила нам задачу, но мы все делали свое дело хорошо. Мы знали, что нам нужно делать. В начале второго тайма мы, может быть, были слишком расслаблены, позволив Чехии взять игру под контроль, но мы отреагировали соответствующим образом.

Я не поеду с командой в Белоруссию. У меня очень важная игра с «Реалом», меня ждет долгая поездка. Думаю, это также дает хорошую возможность сыграть другому вратарю», — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

После этого матча Бельгия с 13 очками занимает первое место в группе E, Чехия с 7 очками — на второй строчке.