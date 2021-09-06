Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Куртуа пропустит встречу против Белоруссии из-за матча «Реала»

02:35
Теги:

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Чехии (3:0).

«Я особенно рад, что мы не уступили. Наша защита действительно прошла испытания. Чешская команда не облегчила нам задачу, но мы все делали свое дело хорошо. Мы знали, что нам нужно делать. В начале второго тайма мы, может быть, были слишком расслаблены, позволив Чехии взять игру под контроль, но мы отреагировали соответствующим образом.

Я не поеду с командой в Белоруссию. У меня очень важная игра с «Реалом», меня ждет долгая поездка. Думаю, это также дает хорошую возможность сыграть другому вратарю», — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

После этого матча Бельгия с 13 очками занимает первое место в группе E, Чехия с 7 очками — на второй строчке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Так играть нельзя ни при каких тренерах и условиях». Черданцев — о победе над Кипром и хейте болельщиков
Дикий скандал в матче Бразилия — Аргентина. Игра прервана, четырех аргентинцев хотят выслать из страны
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: результаты матчей 5 сентября
«Локомотив» в товарищеском матче победил ЦСКА
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд