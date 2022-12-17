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Дембеле: «Аргентинцы играют довольно агрессивно, мы должны быть готовы ответить»

Мария Гусева
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Вингер сборной Франции Усман Дембеле поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2022 против Аргентины.

«Аргентинцы играют довольно агрессивно. Я не думаю, что они делают это из злого умысла. В футболе нужно быть агрессивным, но мы должны быть готовы ответить. Мы будем бороться и надеемся провести хорошую игру. Думаю, это будет отличный матч», — цитирует GFFN Дембеле.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на стадионе «Лусаил» в воскресенье, 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.

Усман Дембеле
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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