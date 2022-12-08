Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 10:35

Виктор Онопко поделился мнением о том, как бы выступила сборная России на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко порассуждал на тему того, как бы выступила национальная команда на чемпионате мира в Катаре.

— ЧМ в разгаре. Как считаете: как бы на нем выступила сборная России?

— Мы точно не были бы проходной командой. Я считаю, что мы бы вышли из группы, — цитирует Онопко Sport24.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

ЧМ в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-08-trener-sbornoy-rossii-onopko-myby-vyshli-iz-gruppy-na-chempionate-mira
6
3
Читайте также
Капризов — невероятный! Забил сломанной клюшкой и установил сразу два рекорда «Миннесоты»
Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года!
Президент Зеленский заявил о возможности завершения конфликта на Украине в 2023 году
Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над морем в Севастополе
Названа самая пострадавшая из-за ограничений полетов через Россию страна
Зачем нужна «Пушкинская карта»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Денис Казанский — о четвертьфинале ЧМ-2022: «Аргентина пройдет Нидерланды»

Магуайр верит, что сборной Англии по силам выиграть ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости