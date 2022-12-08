Денис Казанский — о четвертьфинале ЧМ-2022: «Аргентина пройдет Нидерланды»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» дал прогноз на матч четвертьфинала ЧМ-2022.

— Нидерланды — Аргентина.

— 1:2. Допускаю, судьба матча решится в дополнительное время. Но дальше в любом случае пройдет Аргентина. Она сильнее по уровню командного мастерства. У нее более сбалансированный состав. И есть Месси. Гений, способный одним касанием перевернуть игру. В атаке он перевешивает и Депая, и Гакпо, и Классена. А в центре полузащиты де Йонг и де Рон уступают Де Паулю и Мак Аллистеру, которых кто-то метко назвал телохранителями Месси.

— Зато у Нидерландов тренер ярчайший.

— О да! Луи ван Гал и в Катаре не перестает удивлять. Все обалдели, когда он сделал ставку в воротах на 28-летнего Нопперта, который выступает за скромный «Херенвен» и до ЧМ-2022 не провел за сборную ни одного матча! Ничего, тот справляется. Да вся команда выглядит уверенно. Хотя летучей, как прежде, ее уже не назовешь. Она теперь другая.

— Какая?

— Трудолюбивая, терпеливая. К тому же ван Гал неожиданно отказался от фирменных 4-3-3 и использует трех центральных защитников. Задумка понятна. Благодаря такой схеме пространство на флангах получили Думфрис и Блинд, которые обеспечивают хорошую поддержку Депаю с Гакпо. В этом и шанс Нидерландов.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина состоится 9 декабря, в 22.00 (мск).