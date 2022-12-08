Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 10:30

Денис Казанский — о четвертьфинале ЧМ-2022: «Аргентина пройдет Нидерланды»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» дал прогноз на матч четвертьфинала ЧМ-2022.

— Нидерланды — Аргентина.

— 1:2. Допускаю, судьба матча решится в дополнительное время. Но дальше в любом случае пройдет Аргентина. Она сильнее по уровню командного мастерства. У нее более сбалансированный состав. И есть Месси. Гений, способный одним касанием перевернуть игру. В атаке он перевешивает и Депая, и Гакпо, и Классена. А в центре полузащиты де Йонг и де Рон уступают Де Паулю и Мак Аллистеру, которых кто-то метко назвал телохранителями Месси.

— Зато у Нидерландов тренер ярчайший.

— О да! Луи ван Гал и в Катаре не перестает удивлять. Все обалдели, когда он сделал ставку в воротах на 28-летнего Нопперта, который выступает за скромный «Херенвен» и до ЧМ-2022 не провел за сборную ни одного матча! Ничего, тот справляется. Да вся команда выглядит уверенно. Хотя летучей, как прежде, ее уже не назовешь. Она теперь другая.

— Какая?

— Трудолюбивая, терпеливая. К тому же ван Гал неожиданно отказался от фирменных 4-3-3 и использует трех центральных защитников. Задумка понятна. Благодаря такой схеме пространство на флангах получили Думфрис и Блинд, которые обеспечивают хорошую поддержку Депаю с Гакпо. В этом и шанс Нидерландов.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина состоится 9 декабря, в 22.00 (мск).

Фернанду Сантуш и&nbsp;Криштиану Роналду. Денис Казанский: «Тен Хагу хватило характера убрать Криштиану Роналду из состава «МЮ». В Сантуше я сомневался»

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
1
0
Читайте также
Любовь зла: как гандболист разбил сердце актрисе, которая старше его на 20 лет
«Ювентусу» грозит перевод в серию В, а руководству — реальные тюремные сроки
Президент Зеленский заявил о возможности завершения конфликта на Украине в 2023 году
Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над морем в Севастополе
Названа самая пострадавшая из-за ограничений полетов через Россию страна
Зачем нужна «Пушкинская карта»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Денис Казанский — о сборной Испании: «Контроль ради контроля»
Казанский — о четвертьфинале ЧМ-2022: «Португалия обыграет Марокко»
Дана Уайт считает футбол самым бездарным спортом: «Как можно в такие ворота забить всего 3 гола?!»
Денис Казанский — о выходе Марокко в четвертьфинал: «Сюрприз. Но не сенсация»
Магуайр верит, что сборной Англии по силам выиграть ЧМ-2022
Казанский: «С Криштиану обороняться Швейцарии было бы легче. И уж точно мы бы увидели другую Португалию»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Казанский: «С Криштиану обороняться Швейцарии было бы легче. И уж точно мы бы увидели другую Португалию»

Виктор Онопко поделился мнением о том, как бы выступила сборная России на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости