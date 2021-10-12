Венгерский фанат арестован в Лондоне за расистские выкрики
12 октября, 23:08
Между венгерскими фанатами и английской полицией произошел конфликт во время матча отборочного цикла ЧМ-2022 Англия — Венгрия.
В первом тайме матча венгерские фанаты устроили беспорядки на трибуне стадионе «Уэмбли». Один из мужчин был арестован. Он позволил себе в грубой форме оскорбить одного из стюардов на расовой почве, сообщает Sky Sports.
Полиция применяла дубинки, чтобы подавить беспорядки.
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