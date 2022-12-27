Ван Дейк признался, что не спал два дня после нереализованного пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022

Капитан сборной Нидерландов по футболу Вирджил ван Дейк признался, что очень переживал по поводу поражения от Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.

«Я не мог спать два дня после той игры. Это разочарование было логичным. Мы были так близки к успеху даже после того, как пропустили два мяча. К сожалению, я не реализовал такой важный пенальти. Это очень больно, у меня был очень тяжелый вечер и ночь», — цитирует ван Дейка rtlnieuws.nl.

На этом этапе команда проиграла аргентинцам по пенальти (2:2, 3:4). Удар голландца отразил голкипер Эмилиано Мартинес.