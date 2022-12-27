Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 15:08

Скалони останется на посту главного тренера сборной Аргентины

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Глава ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа сообщил, что организация планирует продлить сотрудничество с главным тренером национальной команды Лионелем Скалони.

«Скалони — тренер сборной Аргентины. Мы оба — люди своего слова. Мы устно договорились. Он ездил в Испанию, чтобы решить вопросы с паспортом для одного из своих детей. Когда он вернется в страну, мы поговорим», — приводит TyC Sports слова Тапиа.

44-летний Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки, Финалиссиму и чемпионат мира-2022 в Катаре. Действующий контракт специалиста истекает в конце этого года.

Источник: https://www.tycsports.com/seleccion-argentina/chiqui-tapia-hablo-de-la-renovacion-de-lionel-scaloni-con-la-seleccion-argentina-acordamos-de-palabra-id484171.html
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
1
Читайте также
Отец Трусовой требовал отстранить Тарасову и Ягудина от эфиров? Это похоже на правду
Почему невзлюбили друг друга Большунов и Устюгов? История конфликта
Лавров заявил, что в Вашингтоне угрожают физическим устранением президента России
Иностранные наемники убили семью в Херсонской области
СМИ назвали фиаско разговор Блинкена с главой МИД КНР
Глава расстрелянной в Макеевке семьи рассказал детали трагедии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ван Дейк признался, что не спал два дня после нереализованного пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости