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Ван Дейк: «Есть много моментов, которые можно улучшить, но главное — результат»

Ван Дейк прокомментировал победу Нидерландов над Норвегией
09:41
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после победы команды над Норвегией (2:0) в заключительном туре отбора к ЧМ-2022.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G
16 нояб, 22:45. De Kuip (Роттердам)
Нидерланды
2:0
Норвегия
Голы
Бергвайн, 84 (1:0), Депай, 90 (2:0)
Нидерланды
Силлессен де Лигт ван Дейк Блинд Дюмфрис Вейналдум Классен (де Рон, 73 ) де Йонг Бергвайн Груневелд (Аке, 89 ) Депай
Норвегия
Нюланн Страндберг Мелинг Ханше-Ольсон Педерсен (Ольсен, 87) Торсби (Эурснес, 46) Норманн (Грегерсен, 75) Эдегор Эль-Юнусси Серлот Сольбаккен (Кинг, 74)
Предупреждения
Дюмфрис 79, де Лигт 80  -  Торсби 39, Серлот 43
Судьи
Клеман Тюрпен

«После субботы мы должны были проявить инициативу, и мы это сделали. Есть много моментов, которые можно улучшить, но главное — результат. Мы едем в Катар», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Эта победа позволила Нидерландам удержать первую строчку в группе G и добыть путевку на ЧМ-2022.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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