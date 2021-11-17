Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после победы команды над Норвегией (2:0) в заключительном туре отбора к ЧМ-2022.

«После субботы мы должны были проявить инициативу, и мы это сделали. Есть много моментов, которые можно улучшить, но главное — результат. Мы едем в Катар», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Эта победа позволила Нидерландам удержать первую строчку в группе G и добыть путевку на ЧМ-2022.