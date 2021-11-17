Депай прокомментировал победу Нидерландов над Норвегией
Депай остался доволен игрой сборной Нидерландов в матче с Норвегией
09:30
Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай высказался о победе своей команды в матче 10-го тура отбора к ЧМ-2022 против Норвегии (2:0).
Эта победа позволила Нидерландам удержать первую строчку в группе G.
«Горжусь нашей командой. После матча с Черногорией у нас была хорошая беседа, все игроки были готовы к сегодняшнему вечеру. Мы были лучшей командой. Мы сделали то, что должны были сделать. Можно было бы и больше забить, мы были очень инициативными», — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.
Отметим, Депай и Гарри Кейн стали лучшими бомбардирами отборочного турнира ЧМ-2022. В активе голландца 12 голов.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю