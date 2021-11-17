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Депай прокомментировал победу Нидерландов над Норвегией

Депай остался доволен игрой сборной Нидерландов в матче с Норвегией
09:30
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Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай высказался о победе своей команды в матче 10-го тура отбора к ЧМ-2022 против Норвегии (2:0).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G
16 нояб, 22:45. De Kuip (Роттердам)
Нидерланды
2:0
Норвегия
Голы
Бергвайн, 84 (1:0), Депай, 90 (2:0)
Нидерланды
Силлессен де Лигт ван Дейк Блинд Дюмфрис Вейналдум Классен (де Рон, 73 ) де Йонг Бергвайн Груневелд (Аке, 89 ) Депай
Норвегия
Нюланн Страндберг Мелинг Ханше-Ольсон Педерсен (Ольсен, 87) Торсби (Эурснес, 46) Норманн (Грегерсен, 75) Эдегор Эль-Юнусси Серлот Сольбаккен (Кинг, 74)
Предупреждения
Дюмфрис 79, де Лигт 80  -  Торсби 39, Серлот 43
Судьи
Клеман Тюрпен

Эта победа позволила Нидерландам удержать первую строчку в группе G.

«Горжусь нашей командой. После матча с Черногорией у нас была хорошая беседа, все игроки были готовы к сегодняшнему вечеру. Мы были лучшей командой. Мы сделали то, что должны были сделать. Можно было бы и больше забить, мы были очень инициативными», — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.

Отметим, Депай и Гарри Кейн стали лучшими бомбардирами отборочного турнира ЧМ-2022. В активе голландца 12 голов.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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