Депай прокомментировал победу Нидерландов над Норвегией

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай высказался о победе своей команды в матче 10-го тура отбора к ЧМ-2022 против Норвегии (2:0).

Эта победа позволила Нидерландам удержать первую строчку в группе G.

«Горжусь нашей командой. После матча с Черногорией у нас была хорошая беседа, все игроки были готовы к сегодняшнему вечеру. Мы были лучшей командой. Мы сделали то, что должны были сделать. Можно было бы и больше забить, мы были очень инициативными», — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.

Отметим, Депай и Гарри Кейн стали лучшими бомбардирами отборочного турнира ЧМ-2022. В активе голландца 12 голов.