Валерий Карпин готов выйти к болельщикам и пообщаться, как в «Спартаке» после «Порту»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что никогда не боялся общаться с болельщиками и не намерен избегать общения с ними.
— В Сети в последние дни ходит легендарное видео вашего общения с болельщиками времен работы в «Спартаке». Готовы в случае чего выйти к людям и пообщаться, как после «Порту» — будем надеяться, при другом результате?
— Готов.
— Советуетесь ли с игроками по кадровым и тактическим моментам?
— Глобально разговор у нас был со всей командой, чтобы она понимала, во что мы хотим играть, а я понимал, готовы ли футболисты на это. По тактике — задача тренера — определить, а задача футболистов — выполнять. «Мы поговорили, а я решил», — все в таком ключе.
— Российская молодежка тоже будет играть свой матч отбора? Будете ли следить за ней и общались ли с Михаилом Галактионовым о взаимодействии первой и молодежной сборной?
— Начиная с того времени, как мы заехали на сбор, следить за молодежкой не могу. Когда закончится сбор — обязательно. Конечно, мы общались и будем общаться еще. Кто как выглядел, кто близок к первой команде.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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