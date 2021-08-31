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Валерий Карпин готов выйти к болельщикам и пообщаться, как в «Спартаке» после «Порту»

17:40
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что никогда не боялся общаться с болельщиками и не намерен избегать общения с ними.

— В Сети в последние дни ходит легендарное видео вашего общения с болельщиками времен работы в «Спартаке». Готовы в случае чего выйти к людям и пообщаться, как после «Порту» — будем надеяться, при другом результате?

— Готов.

— Советуетесь ли с игроками по кадровым и тактическим моментам?

— Глобально разговор у нас был со всей командой, чтобы она понимала, во что мы хотим играть, а я понимал, готовы ли футболисты на это. По тактике — задача тренера — определить, а задача футболистов — выполнять. «Мы поговорили, а я решил», — все в таком ключе.

— Российская молодежка тоже будет играть свой матч отбора? Будете ли следить за ней и общались ли с Михаилом Галактионовым о взаимодействии первой и молодежной сборной?

— Начиная с того времени, как мы заехали на сбор, следить за молодежкой не могу. Когда закончится сбор — обязательно. Конечно, мы общались и будем общаться еще. Кто как выглядел, кто близок к первой команде.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Игорь Рабинер все материалы автора

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