Валерий Карпин готов выйти к болельщикам и пообщаться, как в «Спартаке» после «Порту»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что никогда не боялся общаться с болельщиками и не намерен избегать общения с ними.

— В Сети в последние дни ходит легендарное видео вашего общения с болельщиками времен работы в «Спартаке». Готовы в случае чего выйти к людям и пообщаться, как после «Порту» — будем надеяться, при другом результате?

— Готов.

— Советуетесь ли с игроками по кадровым и тактическим моментам?

— Глобально разговор у нас был со всей командой, чтобы она понимала, во что мы хотим играть, а я понимал, готовы ли футболисты на это. По тактике — задача тренера — определить, а задача футболистов — выполнять. «Мы поговорили, а я решил», — все в таком ключе.

— Российская молодежка тоже будет играть свой матч отбора? Будете ли следить за ней и общались ли с Михаилом Галактионовым о взаимодействии первой и молодежной сборной?

— Начиная с того времени, как мы заехали на сбор, следить за молодежкой не могу. Когда закончится сбор — обязательно. Конечно, мы общались и будем общаться еще. Кто как выглядел, кто близок к первой команде.