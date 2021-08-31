Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о мотивации в команде перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.

— Привели ли игрокам в пример победу на «Сен-Дени» над французами в 1999 году, когда забили победный гол? Работает ли это в общении с нынешними игроками?

— То, что ребята видели и знают это, — конечно, да. С момента назначения даже я это видел уже много раз, как забивали Франции. В соцсетях это есть и распространилось еще больше после назначения. Но говорить сейчас, как мы возили французов, в каком я порядке, это смешно. Это все равно, как бабушка мне говорила: «Мы в 12 лет уже работали, а ты еще ни копейки не заработал».

Разговора по поводу Франции, естественно, не было. Но это еще один пример того, что в футболе не нужно никого бояться. Что играют обыкновенные люди с той и с другой стороны.

— Мотивационные фильмы входят в вашу практику создания настроя у команды? Не делали ли чего-то подобного сейчас?

— Все эти мотивационные фильмы и всякие штучки — это можно и нужно делать, когда к этому подталкивает ситуация. Чаще всего это на больших турнирах или в клубах на разных стадиях, когда команда находится в не лучшем расположении духа или, наоборот, в эйфории. Думаю, сейчас не тот случай. Иногда это уходит даже в минус, когда человек слишком мотивирован. Можно даже навредить.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.