Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович рассказал о том, кого из игроков сборной России знает.

— Что можете вспомнить о матчах Лиги Европы за загребское «Динамо» с ЦСКА и «Краснодаром»? И чего ждете от завтрашнего матча?

— У меня прекрасные воспоминания о России. Особенно это касается ЧМ-2018 и матчей с ЦСКА и «Краснодаром». Из игроков могу выделить Миранчука, Головина, Смолова. Это очень сильные футболисты. С нетерпением жду завтрашнего матча.

— Можете поподробнее о Смолове? Насколько это опасный для вас игрок?

— Не хотел бы это комментировать, оставлю при себе. Если завтра будет пенальти — посмотрим.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.