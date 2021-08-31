Доминик Ливакович: «Смолов? Если завтра будет пенальти — посмотрим»
Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович рассказал о том, кого из игроков сборной России знает.
— Что можете вспомнить о матчах Лиги Европы за загребское «Динамо» с ЦСКА и «Краснодаром»? И чего ждете от завтрашнего матча?
— У меня прекрасные воспоминания о России. Особенно это касается ЧМ-2018 и матчей с ЦСКА и «Краснодаром». Из игроков могу выделить Миранчука, Головина, Смолова. Это очень сильные футболисты. С нетерпением жду завтрашнего матча.
— Можете поподробнее о Смолове? Насколько это опасный для вас игрок?
— Не хотел бы это комментировать, оставлю при себе. Если завтра будет пенальти — посмотрим.
Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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