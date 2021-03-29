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В УЕФА прокомментировали скандал с незасчитанным голом Роналду в матче с сербами

13:58
Криштиану Роналду после матча с Сербией. Фото Reuters
Криштиану Роналду после матча с Сербией. Фото Reuters
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Информационное агентство Reuters 29 марта опубликовало ответ УЕФА на эпизод, который случился в субботу в матче 2-го тура отбора на ЧМ между сборными Португалии и Сербии (2:2).

В концовке матча Криштиану Роналду забил чистый мяч, но арбитр и его помощник не увидели, что мяч полностью пересек линию ворот, пока его не выбил защитник. Системы ВАР и автоматической фиксации гола на игре не работали.

«Решение об использовании системы определения голов в европейском отборочном турнире принимает ассоциация-организатор матча. Если принимающая ассоциация планирует использовать технологию, она также должна получить письменное согласие от команды гостей», — сообщается в заявлении.

После двух сыгранных матчей у Португалии 4 очка, и вместе с сербами пиренейцы лидируют в группе А.

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