Ибрагимович считает, что ему уже нечего доказывать в своей карьере

Нападающий сборной Швеции и «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал свою игру в матче против Косово в отборе ЧМ-2022 (3:0).

«Сейчас я в совершенно другом положении. Мне нечего доказывать. Мне ничего не остается в карьере, кроме как развлекаться. Я имею в виду, что мне 39 лет, а я играю в сборной и в «Милане». Немногие в моем возрасте на это способны», –цитирует Ибрагимовича Football Italia.

28 марта сборная Швеции победила Косово в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (3:0). 39-летний швед отдал голевую передачу в первом тайме.

Златан Ибрагимович выступал за сборную с 2001 по 2016 год. В марте 2021 года он вернулся в национальную команду.