Тренер сборной Казахстана заразился коронавирусом перед матчем с Украиной

Главный тренер сборной Казахстана Сергей Калюбин и администратор команды Максим Шауберт заразились коронавирусом, сообщает журналист Айдын Кожахмет в Telegram-канале 29 марта.

«В частности, речь идет о тренере Сергее Калюбине (отсутствовал вчера на скамейке запасных) и администраторе команды Максиме Шауберте. Кто теперь будет изолирован, а кто поедет в Киев — неизвестно. По идее, с ними ведь контактировали и другие члены тренерского штаба, административного персонала и даже игроки», — сообщает журналист.

Матч 3-го тура отбора на ЧМ-2022 Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта. Начало — в 21.45 (мск).