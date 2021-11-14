В Хорватии были шокированы паненкой Смолова на ЧМ-2018

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Йерко Леко в интервью «СЭ» рассказал, как в стране отреагировали на удар Федора Смолова в серии пенальти матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 года между Россией и Хорватией (2:2, пен. 3:4).

— На чемпионате мира у сборной Хорватии все получилось. Где смотрели матч с Россией? — вопрос Леко.

— Я тогда работал экспертом на телевидении в Загребе. Конечно, это была запоминающаяся игра, хотя нам повезло. Вот и разница в опыте: с Турцией в 2008-м мы пропустили в конце овертайма и проиграли, а в матче с Россией на чемпионате мира победили в серии пенальти, хотя вы тоже забили в концовке (Марио Фернандес сравнял счет на 115-й минуте — Прим. «СЭ»).

— У России как раз серия пенальти не получилась. Первый же удар Федору Смолову не удался — его паненку взял Субашич. Потом форварда раскритиковали в России. Справедливо?

— Мы были в шоке, что он выбрал паненку для удара. На одном из хорватских сайтов написали, что Смолов недооценил серьезность ситуации, и я согласен с этим. Хотя, помню, Милевский на ЧМ-2006 забил Швейцарии паненкой — и ничего. Тут нужно быть уверенным на сто процентов, что ты забьешь. Я бы не рисковал так, даже если бы это был обычный матч национального чемпионата.

На ЧМ-2018 сборная Хорватии дошла до финала, где уступила Франции (2:4).

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