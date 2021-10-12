Украина сыграла вничью в матче со сборной Боснии и Герцеговины
Сборные Украины и Боснии и Герцеговины сыграли вничью (1:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
На 15-й минуте счет в матче открыл Андрей Ярмоленко. Сравнял результат на 77-й минуте Анел Ахмедходжич.
Для украинцев это уже шестая ничья в текущем турнире. С девятью очками они идут вторыми в группе D. У боснийцев семь очков и четвертое место при матче в запасе.
ЧМ-2022. Отборочный турнир
Группа D
Украина — Босния и Герцеговина — 1:1 (1:0)
Голы: Ярмоленко, 15 (1:0). Ахмедходжич, 77 (1:1).
Украина: Пятов, Кривцов, Соболь, Матвиенко, Тымчик, Забарный, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72), Цыганков (Булеца, 82), Ярмоленко (Зубков, 82), Яремчук (Сикан, 73).
Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац (Ковачевич, 90+1), Чивич, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Стеванович, Гояк (Прцич, 58), Хаджиахметович, Налич (Сарич, 58), Джеко, Превляк (Демирович, 82).
Предупреждения: Чивич, 11. Ахмедходжич, 19. Превляк, 64.
Судья: Цвайер (Германия).
12 октября. Львов. Стадион «Арена Львов».
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