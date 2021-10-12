Украина сыграла вничью в матче со сборной Боснии и Герцеговины

Сборные Украины и Боснии и Герцеговины сыграли вничью (1:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

На 15-й минуте счет в матче открыл Андрей Ярмоленко. Сравнял результат на 77-й минуте Анел Ахмедходжич.

Для украинцев это уже шестая ничья в текущем турнире. С девятью очками они идут вторыми в группе D. У боснийцев семь очков и четвертое место при матче в запасе.

ЧМ-2022. Отборочный турнир

Группа D

Украина — Босния и Герцеговина — 1:1 (1:0)

Голы: Ярмоленко, 15 (1:0). Ахмедходжич, 77 (1:1).

Украина: Пятов, Кривцов, Соболь, Матвиенко, Тымчик, Забарный, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72), Цыганков (Булеца, 82), Ярмоленко (Зубков, 82), Яремчук (Сикан, 73).

Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац (Ковачевич, 90+1), Чивич, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Стеванович, Гояк (Прцич, 58), Хаджиахметович, Налич (Сарич, 58), Джеко, Превляк (Демирович, 82).

Предупреждения: Чивич, 11. Ахмедходжич, 19. Превляк, 64.

Судья: Цвайер (Германия).

12 октября. Львов. Стадион «Арена Львов».