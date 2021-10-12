Матч Албания — Польша был прерван из-за поведения албанских фанатов
12 октября, 23:27
Матч Албания — Польша был прерван на 80-й минуте встречи. Это случилось после того, как албанские фанаты начали бросать посторонние предметы на поле.
Так они отреагировали на гол в исполнении футболистов сборной Польши и радость польских футболистов.
Причем албанские фанаты вели себя агрессивно с самого начала второго тайма. Судейская бригада заранее предупреждала, что может прервать матч, в случае проявления излишней агрессии.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю