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Матч Албания — Польша был прерван из-за поведения албанских фанатов

12 октября, 23:27
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Матч Албания — Польша был прерван на 80-й минуте встречи. Это случилось после того, как албанские фанаты начали бросать посторонние предметы на поле.

Так они отреагировали на гол в исполнении футболистов сборной Польши и радость польских футболистов.

Причем албанские фанаты вели себя агрессивно с самого начала второго тайма. Судейская бригада заранее предупреждала, что может прервать матч, в случае проявления излишней агрессии.

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Иван Шитик все материалы автора
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