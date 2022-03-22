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Сегодня, 20:25

УЕФА намерен запретить в России показ предстоящих матчей сборных

Иван Торопцев
Корреспондент
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УЕФА намерен разорвать контракт на показ предстоящих матчей национальных сборных с российским вещателем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на sports.yahoo.com.

По информации источника, данное решение может быть принято в связи с ситуацией на Украине.

В ближайшую неделю состоятся стыковые матчи за выход в финальную стадию ЧМ-2022, а также переходные игры между командами третьего и четвертого дивизионов Лиги наций.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

В плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России должна была сыграть с Польшей 24 марта. Из-за отстранения российской сборной поляки 29 марта сыграют с победителем пары Швеция — Чехия.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220322/uefa-1779520940.html
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