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Сегодня, 14:26

Вратарь «Аякса» и сборной Камеруна Онана попал в ДТП

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вратарь «Аякса» Андре Онана попал в аварию в Камеруне, сообщает Goal.

Машина 25-летнего футболиста столкнулась с другим автомобилем лоб в лоб по дороге из камерунской столицы Яунде в город Дуала, где базируется национальная команда.

Сообщается, что голкипер и другие участники инцидента не пострадали, игрок сможет принять участие в ближайших матчах сборной Камеруна.

Автомобили после аварии с участием Андре Онаны. Фото Twitter журналиста Нуху Адамса
Автомобили после аварии с участием Андре Онаны.
Twitter журналиста Нуху Адамса

Сборной Камеруна предстоит провести два матча против Алжира, победитель по сумме двух встреч выйдет в финальную часть ЧМ-2022. Первая игра пройдет 25 марта, вторая — 29 марта.

Источник: https://www.goal.com/en/news/2022-world-cup-qualifiers-onana-survives-dramatic-car/blt80101ce26cd70f1e
Андре Онана
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Сборная Камеруна по футболу
ФК Аякс
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