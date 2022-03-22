Вратарь «Аякса» и сборной Камеруна Онана попал в ДТП

Вратарь «Аякса» Андре Онана попал в аварию в Камеруне, сообщает Goal.

Машина 25-летнего футболиста столкнулась с другим автомобилем лоб в лоб по дороге из камерунской столицы Яунде в город Дуала, где базируется национальная команда.

Сообщается, что голкипер и другие участники инцидента не пострадали, игрок сможет принять участие в ближайших матчах сборной Камеруна.

Автомобили после аварии с участием Андре Онаны. Twitter журналиста Нуху Адамса

Сборной Камеруна предстоит провести два матча против Алжира, победитель по сумме двух встреч выйдет в финальную часть ЧМ-2022. Первая игра пройдет 25 марта, вторая — 29 марта.