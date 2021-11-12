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Тренерский штаб сборной Германии решил предоставить отдых Нойеру, он не сыграет с Арменией

01:50
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер не сыграет в следующем матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Армении, сообщает Bild.

По данным источника, тренерский штаб решил предоставить ему отдых. Вратарю разрешат вернуться в Мюнхен. Против Армении в воротах сыграет кто-то из оставшихся — Марк-Андре тер Штеген, Бернд Лено или Кевин Трапп.

Нойер играл в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Лихтенштейна (9:0). Матч Армения — Германия состоится 14 ноября. Немцы уже обеспечили себе выход в финальную часть.

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Евгений Петров все материалы автора
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