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Мюллер вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной Германии

01:38
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Сборная Германии разгромила Лихтенштейн (9:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 9:0. В этой встрече два гола забил нападающий Томас Мюллер.

Теперь на счету 32-летнего россиянина 42 забитых мяча в составе национальной команды. По этому показателю он догнал Михаэля Баллака и вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборной.

Больше Мюллера за сборную Германии забивали только Уве Зеелер (43), Карл-Хайнц Румменигге (45), Юрген Клинсманн (47), Руди Феллер (47), Лукас Подольски (49), Герд Мюллер (68) и Мирослав Клозе (71).

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Евгений Козинов все материалы автора
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