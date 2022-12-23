Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:31

Тренер вратарей сборной России назвал лучших голкиперов ЧМ-2022

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, что думает об игре голкиперов на ЧМ-2022.

На турнире лучшим вратарем был признан аргентинец Эмилиано Мартинес, чья команда выиграла в финале.

«Лучший тот, кто им в итоге и стал, — отметил Кафанов. — Объясню. Во-первых, обычно лучшим становится тот, чья команда выигрывает. Во-вторых, Мартинес это заслужил. Сначала его было не видно, но в нужный момент он, успешно сыграв в серии пенальти с голландцами, помог аргентинцам сперва пройти в полуфинал, а затем выручил в ключевом моменте финала на 120-й минуте, когда француз выходил один на один. Забей французский футболист — Франция стала бы чемпионом. После этого ключевого эпизода в конце матча Мартинес в послематчевой серии 11-метровых добил французов, взяв пенальти», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022 со счетом 4:2 в серии пенальти.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-vratarej-sbornoj-rossii-nazval-luchshih-golkiperov-chempionata-mira/
1
0
Читайте также
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Медведев объяснил решение по введению потолка цен на газ бессилием Евросоюза
Автомобиль взорвался у парка в Мелитополе
Число желающих въехать в Россию немцев увеличилось вдвое за последнее время
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Онана объявил об уходе из сборной Камеруна
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости