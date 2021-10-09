Тренер сборной Белоруссии объяснил поражение команды от Эстонии
И.о. главного тренера сборной Белорусси Олег Радушко подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Эстонии (0:2).
«Не получился у нас первый тайм. Вроде и выстояли, но было очень сложно. Во второй половине наладили более или менее игру, выпустив Павла Седько вместо Андрея Соловья. Кажется, нам стало проще играть против соперника, однако пропустили необязательный гол. Пытались затем отыграться, но в концовке получили еще один мяч в свои ворота», — приводит слова Радушко официальный сайт УЕФА.
После этого матча Белоруссия с 3 очками занимает последнее место в группе E, Эстония с 4 очками — на четвертой строчке.
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