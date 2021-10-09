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Тренер сборной Белоруссии объяснил поражение команды от Эстонии

08:15
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И.о. главного тренера сборной Белорусси Олег Радушко подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Эстонии (0:2).

«Не получился у нас первый тайм. Вроде и выстояли, но было очень сложно. Во второй половине наладили более или менее игру, выпустив Павла Седько вместо Андрея Соловья. Кажется, нам стало проще играть против соперника, однако пропустили необязательный гол. Пытались затем отыграться, но в концовке получили еще один мяч в свои ворота», — приводит слова Радушко официальный сайт УЕФА.

После этого матча Белоруссия с 3 очками занимает последнее место в группе E, Эстония с 4 очками — на четвертой строчке.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

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1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

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Россия 1
Словакия 0
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25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

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Сергей Разин все материалы автора
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