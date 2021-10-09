«Пропущенные голы всегда меня раздражают». Флик прокомментировал победу над сборной Румынии
Главный тренер сборной Германии Ханс Флик подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Румынии (2:1).
«Пропущенные голы всегда меня раздражают. Вот-вот должны были получить пенальти, а потом мы пропустили. Нам было нелегко с этим мириться. Но команда выложилась на полную, болельщики давили на нас. В конце концов, мы заслужили победу над командой, которая очень глубоко защищалась», — приводит слова Флика RTL.
После этого матча Германия с 18 очками занимает первое место в группе J, Румыния с 10 очками — на четвертой строчке.
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